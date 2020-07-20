Кремль назвал первых получателей российской вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса получат в первую очередь те люди, кто нуждается в ней больше всего, — люди из групп риска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что пока нет «ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации, нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые российские госслужащие, политики и топ-менеджеры якобы еще в апреле смогли получить доступ к отечественной вакцине, которая на тот момент находилась на стадии доклинических испытаний и официально не испытывалась на людях.

В центре имени Гамалеи, который занимается разработкой вакцины, сообщили, что им неизвестно, делали ли прививки бизнесменам и политикам. В Сеченовском университете назвали эту информацию спекуляцией и слухами. В Минздраве отметили, что пока прививку получили только добровольцы, официально участвующие в тестировании.