Мужчина снял жилье в Москве и нарвался на извращенцев

В Москве квартиросъемщик пожаловался в полицию на хозяина квартиры и неизвестного мужчину — они, по словам арендатора, попытались его изнасиловать. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пострадавший нарвался на предполагаемых геев-извращенцев, сняв комнату с помощью специализированного интернет-ресурса. Владелец жилья встретил его у станции метро «Первомайская» и проводил по адресу. Квартира оказалась частично занятой — там находился еще один человек. Он стал домогаться вновь прибывшего на пару с хозяином.
Мужчина поспешил сбежать из сомнительной квартиры. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.
В январе сообщалось о жителе ирландского города Корк, который опубликовал на одном из сайтов объявлений необычное коммерческое предложение для арендаторов недвижимости. Он захотел сдать свою квартиру съемщице, согласной оказывать ему услуги сексуального характера дважды в неделю. Мужчина нашел жилицу за пару дней.