«Вулверхэмптон» нанес лондонскому клубу седьмое поражение в АПЛ подряд

«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл лондонский «Кристал Пэлас» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 20 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Даниэл Каштелу и Хонни.

Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 59 очков и выйти на шестое место в чемпионате. «Кристал Пэлас» потерпел седьмое поражение подряд. Команда с 42 очками находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 26 июля на выезде сыграет с «Челси». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Тоттенхэм».