«Манчестер Сити» разгромил аутсайдера АПЛ

Манчестер Сити на выезде обыграл Уотфорд в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Рахим Стерлинг. Еще по голу на свой счет записали Фил Фоден и Эмерик Лапорт.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 78 очков, клуб находится на втором месте в чемпионате. «Уотфорд» имеет в активе 34 очка и занимает 17-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 26 июля на своем поле примет «Норвич». «Уотфорд» в тот же день на выезде встретится с «Арсеналом».