Еврокомиссия выделила миллионы евро на борьбу с российской «дезинформацией»

В Еврокомиссии рассказали, что на борьбу с российской «дезинформацией» было выделено четыре миллиона евро. Об этом сообщает RT.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что в феврале текущего года в рамках Европейской службы внешних связей был создан Второй отдел стратегических коммуникаций, охватывающий рабочие группы и информационно-аналитический блок.

В целом на борьбу с «дезинформацией» было выделено шесть миллионов евро, четыре из которых — на противодействие непосредственно российской «дезинформации». Приоритетными регионами для борьбы с «прокремлевской дезинформацией» стали Ближний Восток, Северная Африка и Западные Балканы.

Ранее сообщалось, что службы разведки и безопасности Шотландии нашли свидетельства о якобы вмешательстве Москвы в референдум о независимости. Утверждается, что Россия заинтересована в выходе Шотландии из состава Великобритании, чтобы сделать последнюю более уязвимой.

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