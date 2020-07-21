Беременная от мужа-насильника Ники Минаж показала фотографии с животом

Американская рэперша Ники Минаж показала свои фотографии с животом на позднем сроке беременности. Соответствующие публикации она сделала в Instagram.

Как пишет издание StarHit, отцом ребенка стал муж певицы Кеннет Петти. Он провел в тюрьме семь лет за убийство, а также подозревался в изнасиловании несовершеннолетней. С Минаж они знакомы с детских лет.

Эта беременность стала для рэперши первой. Предполагаемый пол и имя ребенка пара пока что держит в секрете. «Любовь. Брак. Коляска. Я переполнена волнением и благодарностью. Спасибо за ваши пожелания», — написала певица в ответ на восторженные комментарии поклонников.

Минаж и Петти сыграли свадьбу в августе прошлого года, а спустя месяц исполнительница заявила о своем уходе со сцены. Она пояснила, что готова завести семью, и призвала фолловеров продолжать поддерживать ее.