Брата рэперши Ники Минаж признали виновным в изнасилованиях 11-летней падчерицы

Джелани Мараджа, брата американской рэперши Ники Минаж, признали виновным в неоднократных изнасилованиях 11-летней падчерицы. Об этом сообщает Page Six.

Родственника артистки приговорили к 25 годам тюремного заключения. Сама исполнительница не появилась в суде, однако адвокат Мараджа зачитал ее письмо от 2016 года, в котором певица просила более мягкого наказания для брата. Она называла его «самым терпеливым, нежным, искренним и самоотверженным человеком».

Брат Минаж отказался признавать свою вину, но при этом попросил суд о помиловании. Он извинился за причиненную боль и признался, что раньше у него были проблемы с алкоголем. Его адвокат планирует подать апелляцию.

Жертва Мараджа заявила, что из-за случившегося ее стали посещать мысли о суициде. По ее словам, родственник звезды насиловал ее, когда проживал в одном доме с ее матерью.

В 2018 году бывший парень Минаж рассказал, что рэперша чуть не убила его. «Помнишь ту ночь, когда ты зарезала меня, и я чуть не умер, полиция и скорая помощь выносили меня на носилках, а мне пришлось соврать, что я пытался покончить с собой, чтобы тебя не посадили в тюрьму?» — написал Сафари Сэмюэлс в социальных сетях. В ответ артистка обвинила бывшего возлюбленного в краже ее кредитной карты.

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