Ники Минаж заявила об уходе со сцены

Американская рэперша Ники Минаж заявила, что завершает музыкальную карьеру. Артистка написала об этом в Twitter.

«Я знаю, ребята, что вы этому порадуетесь», — сказала 36-летняя Минаж недоброжелателям.

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Хип-хоп-исполнительница отметила, что готова завести семью. Она призвала своих поклонников продолжать и дальше поддерживать ее.

Артистка в августе объявила, что собирается выйти замуж за своего возлюбленного Кеннета Петти.

В дискографии Ники Минаж четыре студийных альбома и десять номинаций на музыкальную премию «Грэмми». В 2015 году она оказалась единственной женщиной в рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes.

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