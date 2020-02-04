Американская рэперша снялась в утягивающем корсете украинского бренда

Американская рэперша Ники Минаж снялась в утягивающем корсете украинского бренда Ttswtrs. Кадр появился в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

На серии снимков Минаж позирует с красными волосами, стоя у окна в облегающем платье телесного цвета с корсетом. На поверхность полупрозрачной ткани наряда нанесен тонкий принт в виде швейных выкроек и татуировок. Свой образ певица дополнила остроносыми туфлями, солнечными очками под цвет волос и массивными часами.

Стоимость платья на сайте марки Ttswtrs, основанной дизайнером Анной Осмехиной, составляет 52,8 тысячи рублей.

Это не первый раз, когда Ники Минаж фотографируется в одежде указанного украинского бренда. В январе она опубликовала похожее фото в бледно-сером комплекте, состоящем из боди и леггинсов. Его стоимость составляет 680 долларов (около 43 тысяч рублей).

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