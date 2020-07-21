Оценено влияние коронавируса на сервисы доставки

Пандемия коронавируса привела к росту бизнеса. Об этом в шоу «Точка роста» заявил сооснователь сервиса доставки продуктов «Самокат» Вячеслав Бочаров.

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«За время COVID-19 мы выросли в 3,5 раза. А было 20-40 процентов. Ускорились прям в один день», — рассказал он, указав, что в условиях эпидемии это был непредсказуемый рост.

«В этот момент начинает ломаться все — алгоритм заказа товара, потому что люди вдруг решили вытащить всю гречку, мы привезли ее еще раз, они еще раз ее вынесли. Привезли туалетную бумагу, они опять ее выгребли. Понятно, что потом все это сказалось на дальнейших покупках. Огромный рост среднего чека, еще и рост числа покупателей. Все вместе это перемешало все, где мы жили. Все алгоритмы в моменте сломались. Их приходилось быстро налаживать», — рассказал предприниматель.

Одновременно с ростом продаж в сервисе потребовались новые рабочие места. «В одну неделю к нам пришло 1000 человек. Удивительно, но мы не потеряли возможность набирать людей. Доступ в офисные помещения был закрыт, но мы перевели и набор персонала в онлайн», — добавил Бочаров. В целом, по его словам, с задачей удалось справиться.

«Самокат» — сервис доставки продуктов на дом за 15 минут, работает в Москве и Санкт-Петербурге. В фирме работает порядка шести тысяч курьеров, в день выполняется 50 тысяч заказов.

За последние сутки в России выявили 5940 случаев заражения коронавирусом, это стало минимальным числом зараженных с апреля. Новые случаи выявлены в 85 российских регионах. Большинство из них в Москве, Ханты-Мансийском АО и Свердловской области. В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 в стране заразились 777 486 человек.