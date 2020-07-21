Оценены шансы коронавируса стать сезонным

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин оценил шансы коронавируса стать сезонным. По мнению ученого, вирус провоцируется больше массовыми скоплениями людей, чем погодными явлениями. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока мы никаких сильных сигналов в ту или иную сторону не наблюдаем. В США лето в разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает», — подчеркнул ученый. Он также напомнил, что пока человечество имеет дело с первым сезоном заболевания.

Эксперт указал на то, что у атипичной пневмонии нет сезонности. По словам Базыкина, больше сказывается то, ходят ли люди на работу или учебу, или же остаются дома.

Ранее эпидемиолог заявил, что вторая волна инфекции в России неизбежна. Однако на этот раз не стоит ждать жестких ограничений. По словам эксперта, когда коллективный иммунитет от COVID-19 достигнет 60-70 процентов, болезнь можно будет считать сезонной.