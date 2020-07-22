Российского чемпиона Европы по бодибилдингу обвинили в педофилии

Российского чемпиона Европы по бодибилдингу Александра Крупнова обвинили в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Крупнов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Отмечается, что 32-летний спортсмен познакомился с 15-летней девочкой в социальных сетях и в переписке обсуждал с ней подробности их интимной жизни. Об этом узнали родители девочки и обратились в полицию.

Когда правоохранители пришли к Крупнову, он не захотел открывать дверь. В итоге ее пришлось вскрыть, спортсмена задержали.

Крупнов — абсолютный чемпион России и призер первенства Европы. После окончания спортивной карьеры он стал работать фитнес-моделью и тренером. Под руководством бодибилдера занималась жена российского певца Стаса Костюшкина Юлия.