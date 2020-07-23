Охлобыстин высказался об Асмус в «Тексте» и заступился за нее из-за Харламова

Артист Иван Охлобыстин высказался об участии Кристины Асмус в эротических сценах в фильме «Текст» и вступился за нее на фоне ее развода с комиком Гариком Харламовым. В интервью изданию «7 дней» он заявил, что всегда будет заступаться за актрису, потому что она «клевая».

«У Кристины весь спектр достоинств. А что касается ее половой жизни или съемок в фильме "Текст", я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня "родственник", и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться», — объяснил Охлобыстин, отметив, что не хочет разбираться в разводе коллеги, потому что не имеет права судить.

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Артист признался, что «на всякий случай не стал смотреть "Текст"». «Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка», — подчеркнул он, добавив, что «всегда будет за нее вступаться».

Охлобыстин и Асмус вместе снимались в сериале «Интерны».

Осенью Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы. О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Пара поженилась в 2013 году.