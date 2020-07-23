Пугачеву частично лишили бренда «Кристина»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) разрешил индивидуальной предпринимательнице из Нового Уренгоя Кристине Мартиросян выпускать торты под маркой «Кристина», лишив прав на этот бренд певицу Аллу Пугачеву, сообщает РИА Новости.

В картотеке арбитражных дел указано, что иск Мартиросян удовлетворен полностью. Регистрация отменена для хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для класса, включающего услуги кафе, кафетериев и ресторанов.

Пугачева зарегистрировала права на бренд «Кристина», по имени своей дочери Кристины Орбакайте, по 18 классам товаров и услуг еще в 1997 году. Патент действует до 2026 года.

Предпринимательница, чей кондитерский дом «Кристина» появился в 2006 году, заявила, что певица не использует товарный знак в указанных видах деятельности. До этого она объяснила, что иск является лишь «маленькой просьбой» к Пугачевой.