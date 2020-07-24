Названы условия допуска россиян за границу с 1 августа

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала условия допуска россиян в зарубежные страны, которые открываются для отечественных туристов с 1 августа. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Так, Голикова напомнила путешественникам, что по прибытии в Россию им придется предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета.

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«Россияне могут пройти такой тест уже в России», — уточнила вице-премьер.

Ранее 24 июля Голикова назвала первые три страны, с которыми возобновится международное авиасообщение. Среди них оказались Великобритания, Турция и Танзания. Список доступных для россиян стран, подчеркнула вице-премьер, будет постепенно расширяться.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Он отметил, что на первом этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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