Названа средняя цена элитной квартиры в Москве

В среднем квадратный метр в московской элитной квартире, реализующейся в закрытых продажах, стоит около 950 тысяч рублей, а в премиум-классе — примерно 540 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на представителя девелоперской компании Sminex Святослава Куланина.

Он объяснил разницу между закрытыми продажами и пресейлом. Первыми называют реализацию квартир «среди своих», когда еще не стартовали продажи или же об этом вообще не будет объявлено. Пресейл — это бронирование недвижимости до открытия продаж. «Пресейл обычно используется, когда по проекту еще не получена полная разрешительная документация, а девелопер к старту продаж хочет видеть уже сформированный пул покупателей», — сказал Куланин.

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По данным компании, на данный момент в Москве представлены восемь проектов в закрытых продажах — это Lumin, The Residences at Mandarin Oriental, Bvlgari Hotel & Residences Moscow, Brodsky, Lion Gate, Allegoria Mosca, «Кузнецкий Мост 12» и Carre Blanc.

«В 2019 году в закрытых продажах начали продаваться 11 высококлассных проектов, из них шесть элитных (четыре до сих пор в закрытых продажах), четыре премиальных (на данный момент все в открытых продажах), один дом бизнес-класса (сейчас в открытых продажах)», — заявил представитель Sminex.

Он подчеркнул, что в данном сегменте принято указывать лишь приблизительные цены, а ознакомиться с реальными можно только при личной встрече с застройщиком.

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