Найден самый дешевый клубный дом в Москве — это апарт-комплекс Sinatra в Пресненском районе столицы. Жилье площадью 36 квадратных метров здесь можно приобрести за 12,95 миллиона рублей. Об этом сообщается в материале портала ЦИАН (есть в распоряжении Ленты.ру).

Клубный дом — один из малых форматов элитной недвижимости. Еще 20 лет назад купить квартиру там можно было только по рекомендации, а соседи строго подбирались друг к другу по одному уровню доходов (как правило, высокому), сфере деятельности, идеологии и так далее. Клубные дома отличаются оригинальной архитектурой и дорогой отделкой. Неотъемлемыми требованиями к ним являются наличие парковки и охраняемой территории, собственные коммуникации (например, котельная). Зачастую к услугам жильцов предоставлены и объекты инфраструктуры: бассейн, фитнес-зал, бильярд и другое.

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На втором месте в рейтинге самых доступных лотов этого сегмента оказался апартаментный комплекс «Данилов дом» в Даниловском районе Москвы. В здании предусмотрено всего 30 апартаментов, самый бюджетный из них стоит 16,5 миллиона рублей. Столько просят за лот площадью 51,56 квадратного метра.

Замыкает тройку апарт-комплекс «Цвет 32» на Цветном бульваре (Мещанский район). Объект уже сдан в эксплуатацию, поэтому покупатель, располагающий суммой в 18 миллионов рублей, сможет получить ключи от своих 39-метровых апартаментов уже в день покупки.

По данным на конец января 2020 года, самой дорогой квартирой Москвы оказался пентхаус площадью 735 квадратных метров. Он находится в строящемся доме на Патриарших прудах. За данный лот просят 2,4 миллиарда рублей.

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