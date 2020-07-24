Трамп отменил часть партийного съезда

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг вечером, 23 июля, об отмене мероприятий Республиканской партии в Джексонвилле (штат Флорида) в следующем месяце, отметив, что это неподходящее время из-за вспышки коронавируса. Его слова передает The Hill.

Национальный съезд Республиканской партии США должен состояться с 24 по 27 августа. «Я сказал своей команде, что пришло время отменить джексонвилльский компонент конвенции Республиканской партии», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. «Я все равно выступлю с речью, в другой форме, но мы не будем проводить большой многолюдный съезд как таковой. Сейчас просто неподходящее время для этого», — добавил глава Белого дома.

Объясняя свое решение, президент США сослался на соображения безопасности, подразумевая вспышки коронавируса в южных штатах. Он также отметил, что не хочет подвергаться негативному вниманию со стороны средств массовой информации из-за проведения собрания сторонников.

Трамп также заявил, что официальное выдвижение кандидата в президенты от республиканцев пройдет в Шарлотте (штат Северная Каролина), как и планировалось, однако не сообщил более подробной информации о своем выступлении. Президент США сказал, что в конце августа, в ходе недели съезда партия проведет «телемитинги» и другие онлайн-мероприятия.

Изначально съезд, на котором Трамп будет официально объявлен кандидатом в президенты от партии, должен был пройти в Шарлотте, однако затем Республиканский национальный комитет (РНК) перенес все основные праздничные торжества в Джексонвилль, но из-за распространения там коронавируса Трампу пришлось отменить массовые мероприятия.

В начале июля сообщалось о расколе среди республиканцев, которые столкнулись с трудным выбором: поддержать главу Белого дома во время партийного съезда или обезопасить себя и свое здоровье, воздержавшись от участия в мероприятии.