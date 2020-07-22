Дочь Трампа обругали за выбор белых нарядов во время пандемии

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку обругали за появление в нарядах белого цвета во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, американская бизнесвумен начала выходить в свет в белых вещах с начала июня. Журналисты связывают ее выбор одежды названного цвета с началом снятия ограничений в США.

Так, например, папарацци запечатлели 38-летнюю Трамп с сумкой MaxMara и в костюме бренда Emilia Wickstead, состоящего из юбки и блузки. Кроме того, она не раз надевала белые платья на публичные мероприятия.

Фото опубликовано @ivankatrumplooks

Отмечается, что белый цвет ассоциируется у большинства людей с чистотой и спокойствием, однако в случае с дочерью президента он приобретает другое значение. Автор материала подчеркивает, что бизнесвумен выбирает вещи именно этого цвета, поскольку хочет показать, что она «чиста во всех смыслах» даже во время вспышки коронавируса. «Она говорит, что она не просто Иванка, а филантроп и икона. Она понимает, что лучше других людей», — добавил журналист.

В июле дочь президента США Дональда Трампа Иванка подверглась критике со стороны пользователей сети за появление в дорогостоящем наряде. Ее сфотографировали в блузке с пышными рукавами и юбке длины макси лондонского дизайнера Emilia Wickstead. Читатели издания обругали внешний вид дочери президента в комментариях.