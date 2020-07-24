Названо число нуждающихся в помощи россиян

Почти половина россиян, то есть около 72 миллионов человек, нуждается в помощи государства из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такие данные называются в опросе Сбербанка «Индекс Иванова», передает РБК.

Около трети (32 процента) рассчитывают получить выплаты на детей. Полученные деньги граждане собираются тратить на еду, одежду и товары для дома. «Индекс Иванова» подсчитывается в рамках онлайн-опроса, в июне в нем приняли участие 2,3 тысячи россиян в возрасте до 65 лет.

По информации Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на восемь процентов. Это стало рекордным показателем с 2013 года. Согласно данным исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь», каждый пятый житель страны признался в значительном падении доходов за время пандемии, каждый десятый сообщил о полной потере заработка.

По уровню падения потребительских настроений Россия вошла в пятерку лидеров. Причем наиболее пессимистично ситуацию оценивают люди от 30 до 49 лет, составляющие самую производительную часть общества.