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Блогерша назвала ценник за отношения с ней и вызвала споры в сети

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Фото: страница Таниты Чочиевой во ВКонтакте

Пользовательница «ВКонтакте» Танита Чочиева на своей странице назвала сумму, которую придется заплатить каждому, кто захочет вступить с ней в отношения. Пост блогерши вызвал споры в сети: одни отметили, что девушка поступает некрасиво, другие посчитали, что она подходит к делу честно.

Чочиева написала, что ценник на косметические процедуры, которые ей необходимы каждый месяц, в общей сложности достигает 36 тысяч рублей. Вместе с тем ей необходимы еще 35 тысяч на покупки и походы в рестораны. Раз в полгода девушка требует оплачивать ей ботокс для губ, ботокс против морщин, ботокс для волос, новый iPhone, золотые украшения и отдых за границей или в России.

«Так что, когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной, взгляни на этот "прайс" и подумай, потянешь ли ты лямку», — предупредила Чочиева всех, кто захочет с ней познакомиться. Она предостерегла парней от траты ее времени и подчеркнула, что готова знакомиться только с «состоявшимися молодыми людьми».

В комментариях многие пользователи принялись оскорблять Чочиеву и указывать ей на то, какие дефекты во внешности ей стоит исправить — цену на соответствующие процедуры ей предложили внести в прайс-лист. В то же время некоторые юзеры похвалили девушку за честность: она сразу же обозначила свои потребности, чтобы избежать общения с теми, кто удовлетворить их не может.

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