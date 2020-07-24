Стало известно о «шатании» российского «Прогресса» при стыковке с МКС

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Стыковка космического корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС) состоялась примерно на минуту раньше запланированного и сопровождалась сбоем программного обеспечения, который привел к отклонению данного грузовика от первоначальной траектории и его «шатанию» на расстоянии трех-пяти метров от МКС, сообщает NASASpaceflight.com.

Видео соответствущего инцидента доступно в Twitter.

Американское издание задается вопросом о причинах того, почему «Роскосмос» и члены российского экипажа станции «по-видимому, не следуют правилам безопасности», и не попытались использовать ручное управление для завершения стыковки «Прогресс МС-15» с МКС (речь идет о телеоператорном режиме управления (ТОРУ), позволяющем осуществить стыковку грузовика космонавтами, находящимися внутри МКС), как того требуют «правила безопасности».

NASASpaceflight.com отмечает, что «Россия весьма критически относится к космическим кораблям SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner, заявляя, что их программное обеспечение и общая конструкция еще недостаточно безопасны, чтобы взять на борт российских космонавтов», однако сам «Роскосмос» столкнулся с двумя серьезными проблемами с автоматической стыковкой менее чем за год.

Редактор Ars Technica, комментируя в Twitter данный инцидент, пошутил, что о причинах случившегося станет известно только после того, когда «Роскосмос» расскажет о происхождении отверстия, обнаруженного в августе 2018 года на космическом корабле «Союз МС-09».

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-15» с космодрома Байконур состоялся 23 июля. По прибытии космического корабля к МКС «Роскосмос» отчитался об установленном рекорде по времени полета к станции, проходившем по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Тогда же гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал, как сообщает РИА Новости, «сверхбыстрый» полет космонавтов на МКС.

Подобные «рекорды» «Роскосмоса» происходят на фоне успехов США в пилотируемой космонавтике.

В августе 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с роботом Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR) на борту не смог пристыковаться к МКС, начав совершать колебательные движения при приближении к станции.