SpaceX захотела полтора бюджета Минобороны России

Американская компания SpaceX захотела привлечь дополнительное финансирование в размере 44 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Эта сумма более чем в полтора раза превышает расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей).

В настоящее время, согласно агентству, компания проводит соответствующие переговоры. Bloomberg пишет, что сначала SpaceX планирует осуществить эмиссию ценных бумаг по 270 долларов за акцию, получив таким образом один миллиард долларов. Соответствующие переговоры планируется завершить через один-два месяца.

Агентство отмечает, что, согласно июльской оценке банка Morgan Stanley, в итоге стоимость SpaceX может составить 175 миллиарда долларов, а посредством выпуска ценных бумаг компания уже привлекла около 3,5 миллиарда долларов. Всего, как подсчитали в банке, в 2019-2032 годы SpaceX потратит около 50 миллиардов долларов.

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Согласно отчету генерального инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованному в июле, начиная с августа 2006 года НАСА на создание лунно-марсианского обитаемого космического корабля Orion, аналогом которого, как уверяют в «Роскосмосе», является «Федерация» («Орел»), потратило 16,7 миллиарда долларов.

В настоящее время основанная в мае 2002 года получившим образование в области прикладной физики и материаловедения Илоном Маском компания SpaceX является мировым лидером по запуску ракет (Falcon 9) тяжелого класса, единственным в мире обладателем действующего сверхтяжелого носителя (Falcon Heavy) и крупнейшим в мире коммерческим оператором по числу собственных спутников (Starlink). Капитализация компании оценивается в 36 миллиардов долларов, общее число сотрудников — около восьми тысяч. SpaceX первой в мире реализовала технологию многоразового использования в серийной ракете, позволяющую по конкурентным ценам продавать заказчикам фактически уже летавшие носители.