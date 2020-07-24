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Зеленского отказались преследовать за нарушение закона

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Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Печерский районный суд Киева закрыл административное дело против президента Украины Владимира Зеленского, которое было открыто в связи с неподачей им сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленского отказались преследовать за возможное нарушение закона, поскольку протокол не был признан допустимым доказательством административного правонарушения. Суд подчеркнул, что, согласно Конституции, он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть возбуждено уголовное дело.

7 июля Зеленский лично проинформировал о нарушении закона Национальное агентство по предупреждению коррупции, заявив, что все граждане Украины равны перед законом, и он готов нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством.

До этого президент не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как в июле 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа.

Ранее Зеленского не смогли оштрафовать за нарушение карантина. Дело направили в Верховный суд, который должен разъяснить, можно ли привлечь к административной ответственности президента, являющегося неприкосновенным лицом согласно Конституции.

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