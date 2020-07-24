Награжденный орденом Мужества попал в психбольницу за взрыв в военной академии

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд освободил от уголовной ответственности преподавателя Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского подполковника Рифата Закирова, устроившего взрыв в учебном заведении 2 апреля 2019 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Офицеру вменялись статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывного устройства»). К нему применены принудительные меры медицинского характера.

Подсудимый попал в психбольницу еще на стадии следствия, сообщает «Коммерсантъ». У него выявили психическое расстройство. Офицер, награжденный орденом Мужества за заслуги перед Родиной, получил несколько контузий в горячих точках. А травма, полученная в результате взрыва в академии, усугубила его состояние здоровья.

Днем 2 апреля 2019 года в Военно-космической академии прогремел взрыв, в результате чего обрушился лестничный пролет и несколько человек оказались заблокированы. Сотрудников и курсантов эвакуировали , а взрывотехники нашли в академии еще одну мину.

Взрыв произошел, когда преподаватель Закиров, являвшийся профессиональным сапером, пытался обезвредить найденную бомбу. Он и еще трое офицеров получили ранения различной степени тяжести. Мощность бомбы была до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Через 10 дней после инцидента Закиров явился в ФСБ и признался, что сам изготовил бомбу и принес ее в академию. Он хотел инсценировать ее обнаружение и публично обезвредить, чтобы решить жилищные проблемы, возникшие у семьи многодетного полковника. В случае удачного исхода акции он вполне мог рассчитывать на новую квартиру.

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