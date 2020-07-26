«Уотфорд» проиграл «Арсеналу» и вылетел из АПЛ

«Уотфорд» на выезде проиграл «Арсеналу» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один мяч забил Киран Тирни. У гостей пенальти реализовал Трой Дини, а с игры отличился Дэнни Уэлбек.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 56 очков. Лондонский клуб занял по итогам сезона восьмое место.

«Уотфорд» по итогам 38 туров набрал 34 очка. Команда опустилась на предпоследнее, 19-е место и покинула АПЛ.