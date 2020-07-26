Показана полная история крейсера «Аврора»

Разработчики World of Warships запустили сайт-музей крейсера «Аврора». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Проект создан ко Дню Военно-Морского Флота и при поддержке Министерства обороны России. На сайте рассказывается полная история военного корабля с момента его основания. Вместе с тем была воссоздана 3D модель «Авроры» и пользователи могут в деталях рассмотреть корабль.

Компания запустит еще четыре интерактивных музея легендарных вонных кораблей: они будут посвящены крейсерам «Варяг», «Киров» и «Красный Крым», а также эсминцу «Гремящий».

«World of Warships бережно относится к истории военных кораблей России, и мы ответственно подошли к созданию сайтов-музеев. Мы верим, что подобные активности очень важны как с общественно-политической, так и с образовательной точки зрения», — отмечает Малик Хатажаев, генеральный директор Lesta Studio.

Бронепалубный крейсер I ранга «Аврора» был создан на рубеже XIX–XX веков. После вступления встрой в 1903 году крейсер участвовал в Цусимском сражении в мае 1905 года. Также он принимал участие в сражениях Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. С 1948 года на стоянке у Петроградской набережной у истока Большой Невки. Крейсер несколько раз перемещался для проведения ремонтов, последний раз вернулся на стоянку 16 июля 2016 года.