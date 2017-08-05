В Минобороны объяснили отказ стрелять из «Авроры» 7 ноября

Крейсер «Аврора» не сможет совершить выстрел в день столетия Октябрьской революции (7 ноября 2017 года), так как сейчас он не является действующей военной техникой. Об этом в субботу, 5 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил начальник отдела музейно-выставочной работы департамента культуры Минобороны Валерий Климов.

«Это музейный экспонат. Любое использование экспоната не по назначению может привести к его порче», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Климова, на корабле могли бы имитировать залп, но такое решение, если его примут, потребует отдельных обсуждений.

Представитель ведомства также напомнил, что историческое значение выстрела «Авроры» все еще остается неясным. «До сих пор разные суждения, слухи, и историки так и не пришли к единому выводу, когда она стреляла, куда она стреляла и что от этого произошло», — отметил он.

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Крейсер «Аврора» был введен в строй в 1903 году. Распространена легенда, согласно которой залп корабля послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в 1917 году (25 октября по старому стилю). Историки сходятся во мнении, что выстрел действительно был — один и холостой, однако многие исследователи с началом вооруженного восстания его не связывают. В первые дни Октябрьской революции в прессе распространялись новости о том, что «Аврора» стреляла по дворцу, но экипаж корабля сразу опроверг это. Команда утверждала, что залп был произведен только для того, чтобы предупредить все суда на Неве о бдительности и готовности.