Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» и вылетел из АПЛ

«Борнмут» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Джуниор Станислас, Доминик Соланке и Джошуа Кинг. У «ирисок» отличился Мойзе Кин.
«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, по итогам сезона набрал 34 очка. Команда заняла 18-е место и покинула АПЛ.
В активе «Эвертона» 49 очков. Клуб завершил чемпионат на 12-й позиции.