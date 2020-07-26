«Манчестер Сити» разгромил худшую команду АПЛ и одержал пятую победу подряд

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Норвич» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами в первом тайме отметились Габриэл Жезус и Кевин де Брейне. Во второй половине игры отличились Рияд Марез и Рахим Стерлинг, а де Брейне оформил дубль.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 81 очко. Клуб Хосепа Гвардиолы остался на втором месте в чемпионате.

Худшая команда АПЛ «Норвич» потеряла шансы на сохранение прописки в АПЛ 11 июля. Команда набрала в 38 турах 21 очко и заняла последнее, 20-е место.