Россиянин отказался оплачивать парковку и избил работника стоянки

Во Владивостоке мужчина отказался оплачивать парковку и ударил работника стоянки, полиция проводит проверку. Об этом сообщает портал vl.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Инцидент произошел в пятницу, 24 июля, на стоянке около торгового центра. Водитель автомобиля отказался оплачивать парковку машины, из-за чего и возник конфликт с работником стоянки. Словесный спор перерос в рукоприкладство. Мужчина ударил сотрудника в лицо, тот упал без сознания. Его госпитализировали. Как рассказал источник издания, пострадавший получил травму головы средней тяжести и был доставлен в отделение нейрохирургии.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянину предъявили обвинения в избиении инвалида, умершего позже в больнице. По версии следствия, потерпевший был в гостях у своего знакомого — 45-летнего местного жителя. Мужчины вместе выпивали алкоголь, после чего между приятелями произошел конфликт. Хозяин квартиры побил гостя, тот отправился домой. Через два дня мужчине стало плохо, его госпитализировали. Он умер от полученных травм.