«Тоттенхэм» сыграл вничью в лондонском дерби и завоевал путевку в Лигу Европы

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего «шпор» Харри Кейна хозяева ответили точным ударом Джеффри Шлуппа.

«Тоттенхэм» по итогам 38 туров набрал 59 очков. Команда заняла шестое место и получила право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Кристал Пэлас» набрал 43 очка. Клуб прервал серию из семи поражений подряд и расположился на 14-й позиции.