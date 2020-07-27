США накрыл монетный кризис

Монетный двор США обратился к американцам с просьбой расплачиваться монетами, обменивать их на бумажные деньги в банках или специальных аппаратах. Соответствующее обращение появилось на сайте Монетного двора.

На фоне накрывшей страну пандемии коронавируса американцы из опасений подхватить инфекцию через наличные деньги стали чаще отдавать предпочтение безналичным способам оплаты. В результате жители США накопили значительное количество монет, вызвав их дефицит в обороте и спровоцировав в стране полноценный монетный кризис.

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Дефицит мелких монет привел к тому, что представители малого бизнеса не могут полноценно проводить наличные расчеты, поскольку у них нет сдачи. «Вы можете помочь, расплатившись в магазине без сдачи и таким образом вернув часть монет в оборот», — говорится в обращении Монетного двора.

В марте 2020 года Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что жителей планеты призвали отказаться от использования наличных и карт и перейти на оплату товаров и услуг бесконтактными способами, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. По словам специалистов ВОЗ, вирус может оставаться активным на банкнотах до четырех дней, а на пластике — до девяти дней. Позднее во Всемирной организации здравоохранения информацию опровергли.

Тем не менее жители планеты на фоне пандемии стали отказываться от использования наличных, чтобы оградить себя от инфекции. Так, тенденцию к накоплению наличных и переходу на бесконтактные платежи заметили в Германии. В Китае, который стал родиной коронавируса, власти приняли решение уничтожить часть наличных, собранных в наиболее пострадавших от инфекции районах. Банк России во время пандемии начал выдерживать банкноты в течение как минимум двух недель с момента поступления, чтобы они возвращались в оборот уже чистыми.