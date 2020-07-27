Россия отдаст Луну потомкам «Федора»

Строительство российской лунной базы можно отдать роботам — потомкам «Федора», антропоморфного изделия Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшего к Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров.

«Космонавт сможет работать на Луне неделю-две. Роботы же будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы. Это должны быть и антропоморфные роботы, и комплексы на колесной базе, роботы с манипуляторами», — сказал специалист.

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Дудоров отметил, что по вложениям в робототехнику и искусственный интеллект Россия отстает от США, Китая и Европы «на порядки». «Нет необходимых вложений в развитие искусственного интеллекта, в развитие компонентой базы, в развитие робототехники как таковой. У нас в России тематика робототехники не имеет своего пристанища», — уточнил руководитель.

В сентябре 2019-го Дудоров рассказал, что роботы для работы на внешней поверхности МКС и для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» («Федерация») планируется создать в нескольких экземплярах, часть из которых будет уничтожена в ходе наземных тестов.

В августе того же года космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог с первого раза пристыковаться к МКС, начав совершать колебательные движения при приближении к станции.