Вокруг вышедшего на акцию в Хабаровске Шнурова собрались сотни митингующих

Вокруг музыканта и политика Сергея Шнурова, который ранее прибыл в Хабаровск для съемок фильма о протестных акциях в городе, собрались сотни митингующих. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 июля.

В городской администрации уточнили, что на площади имени Ленина у здания правительства собралось около 700 человек. Некоторое время участников акции сопровождал музыкант.

Ранее в понедельник сообщалось, что Сергей Шнуров вышел на акцию протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В разговоре с местными жителями он назвал целью своего приезда съемку фильма о событиях в крае.

Несогласованные акции протеста из-за ареста бывшего губернатора продолжаются в регионе более двух недель. В частности, местные жители требуют открытого суда над бывшим губернатором Сергеем Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает.

Временно обязанности главы Хабаровского края исполняет бывший депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Вскоре после назначения он заявил, что покинет регион в случае оправдания Фургала.