Стремление к богатству назвали главной угрозой человечеству

Стремление к богатству и сопутствующее ему чрезмерное потребление назвали главной угрозой для развития человечества, считают ученые из Австралии, Швейцарии и Великобритании. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

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По данным ООН, около половины мирового ВВП связано с ресурсами, которое человечество получает из окружающей среды. Рост благосостояния способствует увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу. Это процесс опережает появление новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Эксперты называют чрезмерное потребление опасным для планеты и отмечают, что необходимо уменьшить неравенство, а также «‎бросить вызов представлению о том, что богатство и те, кто им обладает, это очевидное благо».

В июне стало известно, что совокупное мировое богатство может уменьшиться на 16 триллионов долларов в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса. Финансовый кризис в 2008 году сократил мировой капитал на 10,2 триллиона долларов.

Согласно результатам исследования компании Wealth-X, количество богачей во всем мире выросло на 50 процентов с 2010 по 2020 год. Под контролем людей с состоянием более миллиона долларов находится почти треть глобального богатства — 104 триллиона долларов.