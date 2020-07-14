Американские богачи притворились бедными ради помощи

Американские инвестиционные фирмы, которые управляют состоянием богатых людей и их родственников, получили миллионы долларов в виде льготных кредитов, притворившись бедными. Об этом пишет Reuters.

Деньги должны были помочь малому бизнесу выдержать последствия пандемии коронавируса. Издание отмечает, что не всегда было понятно, почему богатые семьи подали заявку на получение экстренной помощи, как правило, на сумму менее миллиона долларов, учитывая наличие значительных средств у них.

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Среди получателей кредита — Rothschild Capital Partners LLC, нью-йоркская фирма, которая управляет деньгами Давида Рене де Ротшильда. Компании был одобрен займ в размере до 350 тысяч долларов для сохранения восьми рабочих мест. На конец 2019 года фирма управляла примерно 330 миллионами долларов от имени семьи Ротшильдов и группы состоятельных инвесторов.

В целом программа государственных займов защитила около 51,1 миллиона рабочих мест в Америке. Около 521,4 миллиарда долларов было направлено на помощь небольшим предприятиям. Казначейство планирует проверить законность выдачи ссуд на сумму более двух миллионов долларов. Это означает, что под проверку попадут многие семейные фирмы.

Ранее стало известно, что швейцарская фирма Bruenig Mega Safe AG предлагает состоятельным людям хранить их богатства в альпийских скалах.

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