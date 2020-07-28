Трамп пообещал американцам «золотой век»

Эпидемия коронавируса скоро будет побеждена, и США войдут в «золотой век, прекрасный как никогда», считает американский президент Дональд Трамп. Такое заявление он сделал у себя в Twitter.

Он противопоставил этот исход возможной победе на выборах своего соперника Джо Байдена. По мнению главы США, в случае победы демократов «рынки обрушатся и города будут гореть», и страна будет страдать как никогда прежде.

В предыдущих постах Трамп раскритиковал американские СМИ за однобокое освещение протестов в Портленде. По его словам, медиа рисуют участников демонстраций «милыми и невинными», в то время как на самом деле это безумные анархисты, готовые уничтожать американские города.

В Портленде уже несколько дней продолжаются столкновения демонстрантов с силовиками. Протестующие пытаются повредить правительственным зданиям в центре города, их охраняют федеральные силы специального назначения, которые в штат Орегон отправила президентская администрация.