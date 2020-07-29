В КГБ Белоруссии раскрыли детали биографии задержанных бойцов ЧВК

Представитель группы «А» КГБ Белоруссии раскрыл детали биографии задержанных под Минском российских боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом он анонимно рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, при задержании отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и к службе в различных силовых ведомствах России как к основанию для непривлечения их к административной и уголовной ответственности.

Им разъяснили, что люди, совершающие правонарушения на территории Белоруссии, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства страны, добавил оперативник, принимавший участие в задержании.

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«Оперативно-боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной оперативной информации о наличии реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц», — заключил он.

При этом, по информации телеканала, всего в страну прибыло более 200 боевиков для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В сюжете также продемонстрировали паспорта и фотографии задержанных 33 граждан России и момент задержания членов ЧВК в одном из санаториев под Минском. Отмечается, что сопротивления они не оказали.

Группу из 32 граждан России, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском. Они обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Следственный комитет республики проводит проверку.