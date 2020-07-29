Женщина узнала о беременности дочери-подростка и показала свою реакцию

Фотограф из США Николь Хеннесси (Nicole Hennessy) показала свою реакцию на новость о том, что ее дочь-подросток беременна. Видео об этом она опубликовала в TikTok, за несколько дней ролик посмотрели более 14 миллионов раз.

Хеннесси сообщила, что нашла на полу в ванной кусочек обертки от теста на беременность, который делала ее дочь. Девушка сказала, что он показал отрицательный результат, а затем ушла в школу. Однако женщина купила еще один тест и попросила своего ребенка воспользоваться им — результат оказался положительным.

Хеннесси отметила, что после этого ее дочь плакала и чувствовала себя напуганной и запутавшейся. Женщина обняла ее, сказала, что все будет в порядке, и объяснила, из каких трех вариантов ей нужно выбирать.

В комментариях Хеннесси осыпали комплиментами и назвали лучшей матерью на свете. Некоторые пользователи признались, что хотят быть такими же родителями, как она, когда у них будут свои дети. Многие поблагодарили женщину за то, что она предоставила право выбирать своей дочери.

«Три варианта? Ты просто великолепная!!! Спасибо, что воспитываешь ее правильно, а не заставляешь оставить ребенка, даже если ей этого не хочется», — поделилась мнением пользовательница по имени Уитни. «Вот бы все мамы так поддерживали своих детей, как это делаешь ты», — добавила пользовательница с ником Baby.

Ранее сообщалось, как пользовательница Tiktok из Великобритании решила разыграть свою 51-летнюю мать. Женщина притворилась, что полиция задержала ее за превышение скорости. Она якобы сказала полицейским, что очень торопилась, так как ее мать упала, не могла встать и позвала на помощь. Женщина попросила мать лечь на пол и ждать правоохранителей, а затем сняла ее на видео.