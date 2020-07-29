Власти пообещали конфисковывать подозрительные доходы только у госслужащих

Российские власти пообещали, что поправки в Гражданский кодекс о переводе в доход государства подозрительных денежных средств и имущества при недоказанности их законного происхождения затронут лишь госслужащих. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Минюсте.

В министерстве объяснили, что законопроекты устанавливают механизм для обращения в российский доход средств только с лицевых счетов госслужащих, которые должны представлять данные о своих доходах и имуществе, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей, если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Уточняется, что законопроекты, внесенные в правительство в июне, будут действовать в отношении федеральных и региональных должностных лиц, а также тех, кто занимает муниципальные должности, работает на гос- и муниципальную службу.

«В сопроводительных материалах, направленных в правительство РФ, указано, что в связи с законопроектом "О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса РФ" потребуется внесение изменений в Бюджетный кодекс в части определения бюджета бюджетной системы, в который подлежат зачислению такие денежные средства, полученные в доход РФ от обращения по решению суда», — указано в документе.

Накануне стало известно, что денежные средства россиян, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР). Такие поправки готовятся в Гражданский и Бюджетный кодексы.

Сейчас в пользу государства можно конфисковать только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.