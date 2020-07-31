Отдыхающих в Крыму предупредили о резком похолодании

В начале августа в Крыму ожидается резкое похолодание. Об ухудшении погоды в пятницу, 31 июля, отдыхающих предупредили в региональном управлении МЧС России.

Как отметили в ведомстве, в настоящий момент на полуострове объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися ливнями и шквалистым ветром. В последний день июля воздух в Крыму прогреется до плюс 34 градусов, однако уже на следующий день температура резко снизится на восемь-десять градусов.

«В связи с прохождением контрастного холодного фронта во второй половине дня и до конца суток 31 июля, 1 августа в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС, призвав местных жителей и туристов соблюдать правила безопасности на улице.

28 июля в сети появилось видео с изображением последствий разрушительного шторма в Крыму. На кадрах видно, что ветер повалил деревья, снес крыши домов и заборы и погнул железные столбы. Из-за непогоды в Симферопольском районе объявили ЧС муниципального уровня.

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