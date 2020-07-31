В США рассказали о «напряженности» из-за С-400

Россия приостановила поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в Китай, что предвещает ранний признак появления «напряженности» в растущем стратегическом партнерстве между Россией и Китаем, пишет The National Interest.

«Москва утверждает, что это [произошло] из-за пандемии, но, похоже, есть и другая причина», — отмечает американский журнал.

Издание напоминает, что Китай стал первым зарубежным покупателем российских С-400, согласившись приобрести за три миллиарда долларов 36 пусковых установок «Триумф».

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Причиной приостановки поставок ЗРС, о чем китайская или российская сторона официально не сообщали, могло стать обострение конфликта между Дели и Пекином в районе Ладакха на спорной границе между Индией и Китаем, произошедшее в июне.

The National Interest отмечает, что Россия, вероятно, не хотела бы развертывания Китаем С-400 «Триумф» в районе конфликта. «Это потенциально может подорвать российско-индийские отношения», — заключает журнал.

В июле Defence24 также сообщал, что приостановка поставок С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом.

В том же месяце глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за С-400 «Триумф» российского производства.