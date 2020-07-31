Российские банки назвали количество счетов для отъема денег

В российских банках скопились десятки и даже сотни тысяч так называемых «спящих» счетов, с владельцами которых не удается связаться длительное время. Такое количество назвали опрошенные РИА Новости кредитные организации.
Банковское сообщество просит дать ему право отнимать часть средств с таких счетов, чтобы своевременно списывать комиссии и кредитные платежи у клиента. В противном случае тому могут грозить санкции, например, неустойки и начисления пени.
Предложение готовится в Абсолют-банке, но его поддерживают и другие участники рынка. Так, директор розничных продуктов «Дом.РФ» Евгений Шитиков объяснил, что банки несут расходы на сопровождение и учет счетов, но если данные не удалось обновить, то им закон позволяет им только принимать и зачислять деньги.
С инициативой согласились в Росбанке, Россельхозбанке и МКБ. Отдельно в банковском сообществе указали, что решение ликвидирует правовой вакуум. Ведь по закону клиент обязан оплатить услуги банка в соответствии с договором, но списания таких комиссий нет в перечне операций, для проведения которых не нужны актуальные сведения о клиенте.
Ранее сообщалось, что в июне валютные вклады в 7 из 11 российских банков из списка системно значимых сократились в общей сложности на 600 миллионов долларов. Главной причиной эксперты назвали снижение ставок до слишком низкого уровня.