Бензовоз протаранил самолет в российском аэропорту

В московском аэропорту Шереметьево бензовоз протаранил самолет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

В результате происшествия водитель грузового автомобиля не пострадал, однако лайнер отстранили от полетов.

В августе 2019 года самолет российской авиакомпании S7 сбил пять фонарных столбов при вылете из аэропорта Домодедово. Инцидент произошел рано утром, когда Boeing 737-800, летевший в Симферополь, набирал скорость перед взлетом. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что лайнер разбил пять осветительных приборов.