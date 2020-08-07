Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео

Момент столкновения бензовоза и пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево попал на видео. Ролик был опубликован в Telegram-канале Aviaincidents.

На размещенных в сети кадрах показано, как топливозаправщик на скорости приближается к носовой части воздушного судна и таранит его. В итоге лайнер откатывается в сторону и частично разворачивается.

О произошедшем в московском аэропорту стало известно в субботу, 1 августа. Сообщалось, что из-за происшествия водитель грузового автомобиля не пострадал, однако пассажирский самолет отстранили от полетов.

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