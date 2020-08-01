Игроки клуба РПЛ написали письмо губернатору Подмосковья в защиту тренера

Футболисты клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» написали открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву в защиту уволенного тренера Сергея Юрана. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу», — говорится в заявлении команды. Игроки добавили, что их устраивает работа Юрана, и они готовы биться за него. Письмо подписал 21 футболист.

Об увольнении Юрана стало известно 31 июля. Отмечалось, что решение было принято руководством клуба по указанию генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова.

Юран возглавил «Химки» в январе этого года, специалист вывел команду в РПЛ, а также дошел с ней до финала кубка России. В 1995 и в 1999 годах Юран выступал за «Спартак» в качестве футболиста.