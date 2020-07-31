Тренер новичка РПЛ покинул свой пост и обвинил в этом «Спартак»

Главный тренер новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) — футбольного клуба «Химки» — Сергей Юран покинул свой пост. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, такое решение было принято руководством клуба по указанию генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова. Юран отметил, что о несогласовании красно-белыми его кандидатуры ему рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Газизов в интервью «Чемпионат.com» заявил о нежелании комментировать обвинения Юрана. По мнению функционера, с таким же успехом его можно обвинить в увольнении тренера любого европейского клуба.

Юран возглавил «Химки» в январе этого года, специалист вывел команду в РПЛ, а также дошел с ней до финала кубка России. В 1995 и в 1999 годах Юран выступал за «Спартак» в качестве футболиста.