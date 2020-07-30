Стало известно о переходе Кокорина в «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

О том, что форвард стал игроком красно-белых, стало известно ранее в четверг, 30 июля. Официально игрока клуб пока не представил. Детали контракта не разглашаются. 29-летний футболист перешел в «Спартак» в статусе свободного агента. Соглашение с «Зенитом» у Кокорина истекает 31 июля.

Также 30 июля сообщалось, что главный тренер петербургской команды Сергей Семак задумался об уходе из команды. Одной из причин стало то, что специалист рассчитывал на Кокорина в новом сезоне.

Вторую половину сезона-2019/2020 Кокорин провел на правах аренды в «Сочи». На его счету семь забитых мячей и три результативных передачи в десяти играх чемпионата.