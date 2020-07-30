Семак задумался об уходе из «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак задумался об уходе из команды. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, причина заключается в сложных взаимоотношениях с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой. При этом в руководстве клуба уже рассматривают специалистов на замену Семаку.

Уточняется, что тренер недоволен трансферной политикой клуба. Семак якобы рассчитывал на подписание нового контракта с нападающим Александром Кокориным.

29 июля сообщалось, что за Кокорина, который выступал за «Сочи» на правах аренды, поборются московские «Динамо», «Спартак» и «Локомотив». Контракт футболиста с «Зенитом» истекает 31 июля, после чего форвард станет свободным агентом.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые дважды выиграли чемпионат России и один раз — национальный Кубок. Также тренер известен по работе в «Уфе». В сезоне-2017/2018 ему удалось впервые в истории вывести клуб в Лигу Европы.